В Казани на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева столкнулись две иномарки «Киа» и «Ауди». Об этом сообщается на странице в Инстаграм «Перехват».

«После столкновения «Ауди» отлетела на светофорный столб, который от удара упал. Очевидцы сообщили, что столб был старый, поэтому и упал», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель «Киа» врезался в бок «Ауди», о пострадавших не сообщается.

Напомним, пьяный экс-следователь устроил ДТП в Казани, в котором погибла 17-летняя девушка.