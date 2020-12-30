В Татарстане 26-летний бывший следователь стал виновником ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«24 декабря в Казани пьяный обвиняемый, за рулем машины «КИА» врезался в машину такси, где была 17-летняя девушка. В результате ДТП она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась через несколько часов в больнице», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отмечают, что за несколько дней до произошедшего обвиняемого уволили со службы. Следствием будет дана правовая оценка действиям мужчины и он понесет заслуженное наказание.

Мужчина признал вину в полном объеме, ему предъявили обвинение по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». На данный момент он находится под стражей.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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