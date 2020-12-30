В сети появилось видео, на кадрах которого группа молодых людей танцует на крыше чужой машины. Очевидцы сообщили, что это происходило на улице Роторная 1а, ночью.

«В полицию не обращались. Если хозяину машины нужно будет - подъехала четырнадцатая с компанией молодых людей», - пишут очевидцы.

В комментариях пользователи были шокированы происходящим:

« Автор, почему замечание не сделали?»

«Мне кажется, они мстят обидчику таким образом. Но это не оправдание. Гопники, шпана. По отдельности ведут себя иначе»

«Наказать надо таких, чтобы сладкой жизнь не казалась»

«А чего ждёте? Думаете, они сами с повинной придут? В полицию пишите!»

«Точно животные! Бедные родители — кого вырастили».

После таких энергичных танцев круша машины наверняка пострадала.

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