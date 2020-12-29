На брифинге о требованиях пожарной безопасности в новогодние праздники министр по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Рафис Хабибуллин предложил сократить новогодние каникулы до трех дней.

«Мы за, мы за! Мы за то, чтобы сократили выходные. В праздники наблюдаем резкий скачок пожаров, люди отдыхают, бани топят. Когда люди находятся постоянно дома, чем-то надо заниматься, употребляют спиртные напитки. Конечно, работы прибавляется», - отметил спикер.

Также он отметил, что сокращение новогодних праздников никак не скажется на работе ведомства, так как сотрудники работают круглосуточно.

К другим новостям:

- В одном из микрорайонов Казани вандалы разгромили елку.

- Предновогодние пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов.