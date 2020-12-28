В Казани общественный транспорт будет ездить в новогоднюю ночь до 02:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на председателя комитета по транспорту Айдара Абдулхаков.

«В новогоднюю ночь в городе будет ездить 64 автобуса по основным 22 маршрутам. Они будут курсировать до 02:00, а утром 1 января автобусы выйдут на линию с 07:00, метро будет работать с 07:00 до 24:00», - говорится в сообщении.

Также в новогодние праздники пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. 7 января после окончания праздничной службы в Рождество в 02:30 на остановку «Центральный стадион» будет организована подача пяти автобусов и одного троллейбуса.

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