На новогодний стол не стоит ставить газированные напитки из-за их пагубного воздействия на желудок. Об этом рассказал профессор кафедры аналитической химии института им. А.М.Бутлерова КФУ Герман Будников. Также ученый советует не держать на праздничном столе грейпфрут, так как этот фрукт может ухудшить выведение вредных веществ из организма.

"Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта, поэтому они способны вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особенно вредна газировка детям, ведь в ней наряду с углекислотой содержатся еще и подсластители, красители и усилители вкуса. Кроме того, я не стал бы ставить на праздничный стол грейпфрут. Он содержит вещества, которые ухудшают работу P-гликопротеина - важного фермента, отвечающего за выведение из клеток вредных соединений" - передает слова Будникова пресс-служба КФУ.

А вот традиционные новогодние салаты - оливье и селедка под шубой не принесут вреда, если не переборщить с майонезом, считает ученый. Также профессор сообщил, как стоит поступать с алкоголем в новогоднюю ночь: он предостерег от употребления большого количества спиртного, но при этом рассказал о пользе красного вина, особенно в сочетании с сыром.

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