Госавтоинспекция и Гидрометцентр Татарстана предупреждают жителей об ухудшении погодных условий в ближайшие два дня. Так, на регион надвигается метель, сильный ветер, гололедица и снежные заносы.

По данным Гидрометцентра, с 05:00 26 декабря до 18:00 27 декабря ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, сильный южный ветер порывами до 21 м/с. Температура ночью опустится до -22 градусов, днем -5...-10 градусов.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и осторожными на дороге. Двигаться со скоростью, которая будет обеспечивать безопасность. Избегать обгонов и пристегиваться ремнями безопасности. Пешеходов также просят быть осторожными.

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