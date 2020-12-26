На пресс-конференции по итогам года спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал, что регион готовится к изменениям конституции в 2021 году.

«Изменения обсудят открыто, Конституционный суд Татарстана заменят на Конституционный совет. Власти региона не планируют переименовывать Госсовет, так как созданный в России Госсовет — конституционный орган, а в республике — государственный», - отметил спикер.

Также не рассматривается вопрос о президентстве. Права субъектов остались нетронутыми.

К другим новостям:

- Полицейские рассказали о новом виде мошенничества в Казани, который связан с коронавирусом.