Районы речного порта и железнодорожного вокзала являются привлекательными территориями для участия в проекте реновации. Об этом сегодня рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

На данных объектах, по его мнению, можно успешно построить много жилья, социальных учреждений, благоустроить участки по программе комплексного развития территорий. "Шикарное место для развития", - отметил он. Также Метшин подчеркнул, что новый закон "развязывает руки" властям города в части диалогов с гражданами, которые не хотят продавать свое имущество под строительство объектов.

Напомним, сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Казань войдет в перечень городов, где в 2021 году начнется реновация жилья.