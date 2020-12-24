Оперштаб Татарстана сообщил про еще два подтвержденных случая смерти от коронавирусной инфекции. С таким диагнозом скончались две женщины 1948 и 1956 года рождения.

Причины смерти были установлены в ходе результате патологоанатомической экспертизы. Вирус был идентифицирован.

Напомним, с начала пандемии в республике Татарстан было выявлено 12 583 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 10 574 человека выздоровели.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, отвечающего за официальную статистику заболеваемости в России, всего в стране за это время выявлено 2 963 688 случаев заражения, из них 2 370 857 человек выздоровело.

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