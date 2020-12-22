Проведение корпоративов на Новый год в Татарстане разрешено только в кафе и ресторанах. Об этом сегодня рассказала глава Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

В дни корпоративов заведения общепита работают до полуночи, только непосредственно в новогоднюю ночь им разрешено принимать гостей до трех часов утра, напомнила Патяшина. В одном помещении должно находиться не более 100 человек, с учетом площади самого зала: на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра. При этом на банкете, который организован для одного трудового коллектива, не допускает присутствие посторонних посетителей.

Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями посещение таких банкетов, по словам главы ведомства, "категорически не рекомендуется".

Ранее Роспотребнадзор Татарстана назвал ситуацию с распространением коронавируса в республике "стабильной, но напряженной" и разрешил проводить новогодние праздники.