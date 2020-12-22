В Казани на улице Арбузова засняли, как трамвай ставят на рельсы с помощью крана. Транспорт снова слетел с путей.

Фотографию с места происшествия в редакцию ProKazan.ru прислал подписчик. На кадрах видно, что транспортное средство маршрута №5 с помощью крана возвращают на пути. Пассажиров в салоне нет, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Сходящие с рельсов и горящие трамваи в Казани уже стали обыденным явлением, а в последние месяцы к ним присоединились автобусы - за несколько недель сгорели три штуки. Прокуратура уже нашла причины и виновных, а мэр города Метшин отчитал двух ответственных чиновников.