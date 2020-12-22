Банк «Открытие» профинансировал ГК «РЕНТСИТИ К» на 2,9 млрд рублей

Кредитные средства, предоставленные банком на пять лет, будут направлены на покупку земельного участка и строительство на нем нового жилого комплекса из 5-ти жилых домов и подземного паркинга в активно развивающимся районе Казани.

Новый жилой комплекс получил название «Открытие», он будет расположен в Советском районе рядом с жилым комплексом «Паруса». Продажи квартир через эскроу-счета в новом жилом комплексе начнутся с мая 2021 года.

Общая площадь будущего объекта составляет почти 44 тысячи кв. метров. В 5-ти домах жилого комплекса комфорт-класса будут представлены 976 квартир. На территории жилого комплекса будет действовать закон «безопасности жителей», который предусматривает отсутствие надземных парковок и круглосуточное видеонаблюдение на всей территории. На придомовой территории нового ЖК будет выполнено озеленение и комплексное благоустройство, в том числе, большие детские и спортивные площадки. Во дворе также будет работать сеть Wi-fi. Проектом планировки территории предусмотрена развитая социальная инфраструктура: детский сад на 340 мест и школа на 1224 мест. В шаговой доступности располагаются школа № 181, инженерный лицей, поликлиника, аптеки, офисы банков, строительный гипермаркет «Castorama», торгового-развлекательный центр «Мега», «IKEA», будущая станция метро «Сахарова».

Начало строительства жилого комплекса «Открытие» запланировано на второй квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.

«Банк «Открытие» высоко оценил успешный 14-летний опыт работы ГК «РЕНТСИТИ К» на рынке строительства жилых и коммерческих объектов, поэтому положительное решение о приобретении земельного участка и строительства на нем жилого комплекса было принято в очень короткие сроки. Уверен, что совместный проект станет началом плодотворного и долгосрочного сотрудничества между банком и ГК «РЕНТСИТИ К» в строительной отрасли. Финансирование строительства жилья является одним из приоритетных направлений для банка «Открытие». Банк планирует и дальше активно его развивать и готов предлагать строительным компаниям Татарстана интересные и выгодные условия», - прокомментировал сделку управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков.

«Хочу отметить профессиональную и оперативную работу команды банка по нашему проекту и в качестве благодарности за индивидуальный подход мы приняли решение назвать новый жилой комплекс «Открытие», - сказал генеральный директор ГК «РЕНТСИТИ К» Ильдар Вафин.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ГК «РЕНТСИТИ К» образовалась на базе строительной компании ООО «ПСФ «Ремстройреставрация», которая вела свою деятельность с 2006 года. Основная деятельность – строительство жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря высокому профессиональному уровню управления строительством, применению современных строительных решений, новейших производственных технологий, использованию первоклассного штата сотрудников, выполнение всех видов работ производится в запланированные сроки при оптимальной стоимости строительства. За время работы ГК «РЕНТСИТИ К» возвела 25 объектов. В настоящее время ГК «РЕНТСИТИ К» ведет строительство жилого комплекса «ПАРУСА» в Казани.