В Татарстане в следующем году увеличат ежемесячную выплату на первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона. Ранее пособие составляло 9373 рубля.

В 2021 году сумму планируют увеличить до 9713 рублей. Ее смогут получить семьи, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения: не выше 61 764 рублей на семью из трех человек.

Пособие начали выдавать в России с 2018 года.

Напомним, на большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил о небольшом, но приятном подарке на Новый год семьям, где есть дети до 7 лет включительно. Они получат новые выплаты.