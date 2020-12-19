Жители Татарстана смогут следить за местоположением карет скорой помощи в реальном времени, для чего разработана интерактивная карта. С помощью нее жители республики смогут видеть, где находятся машины скорой помощи. Сервис доступен для жителей всех городов и районов республики.

Сообщается, что ресурс был разработан за одну неделю на основе республиканской системы АСУ «Скорая помощь» (единая диспетчерская служба скорой помощи). Сейчас к карте подключены 364 бригады скорой помощи. Одновременно на дежурстве находятся 250 машин скорой помощи. Сервис располагается по адресу https://sp.tatar.ru/ , также попасть на него можно и через портал госуслуг Татарстана.

Планируется, что в начале следующего года жители республики смогут отслеживать приезд бригады скорой помощи, отправленной именно по их заявке. После вызова "скорой", татарстанцу придет SMS-уведомление со специальным кодом, который будет нужно ввести на ресурсе sp.tatar.ru, где карта и покажет местоположение машины скорой помощи, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Также уведомлять о выезде скорой помощи через телефонные звонки будет голосовой помощник Лилия. Она сообщит о приблизительном времени прибытия медиков и подскажет, какие документы нужно подготовить к их приезду.

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