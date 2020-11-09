Минздрав Татарстана прокомментировал очереди машин скорых у больницы №7 в Казани

В сети появилось видео, на кадрах которого у больницы №7 в Казани собралась очередь из машин скорой помощи. Жители сообщают, что в учреждении пациентов принимает только один врач.

Как сообщает оперштаб Татарстана со ссылкой на региональный Минздрав, в случаев увеличения обращений к работе привлекаются до 4 специалистов.

«В каждой смотровой пациентов круглосуточно принимают по одному дежурному врачу», - также отметили в ведомстве.

Под постом в комментариях собрались недовольные жители.

«Кроме коронавируса есть и другие болезни инсульт, инфаркт. Люди скорую по 4-5 часов ждут. А операторы вообще обнаглели, трубку не берут. Что за времена»

«Некому скоро будет работать, врачи тоже люди, и тоже болеют. А те кто в строю, уже на износе»

«Врач принимает один... И они ещё будут говорить, что у нас с медициной всё в порядке и готовы к эпидемии».