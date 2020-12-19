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Иллюстративное фото kurort-expert.ru

Дом престарелых в Татарстане хотят закрыть из-за нарушений, угрожающих жизни и здоровью подопечных

19.12.2020, 01:00 1 0 prokazan.ru

Прокуратура Татарстана требует закрыть приют для пожилых, который располагается в Нижнекамске по адресу ул. Субай, д. 16. Надзорное ведомство нашло в заведении многочисленные нарушения правил пожарной безопасности,  которые угрожают жизни и здоровью потерпевших. По мнению прокуратуры, в пансионате было незаконно изменен класс функциональной пожарной опасности помещения с «одноквартирные жилые дома» на «пансионат». Также правоохранители выяснили, что в помещении отсутствовал второй эвакуационный выход со второго этажа здания и пожарная сигнализация. Еще сотрудники прокуратуры нашли в пансионате нарушения устройства электропроводки. 

Частный пансионат располагается в арендованном помещении с 3 мая этого года. Прокуратура обратилась в Нижнекамский городской суд с требованием приостановить работу пансионата до устранения выявленных нарушений. Возможно, работа пансионата будет приостановлена уже до вынесения решения суда по делу: надзорное ведомство просит об этом в ходатайстве о принятии обеспечительных мер по иску. В доме престарелых находится 18 постояльцев, сейчас решается опрос о переселении в другое мощение, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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