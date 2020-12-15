Прокурор Татарстана дал поручение проверить соблюдение требований пожарной безопасности в домах престарелых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Особое внимание будет обращено на своевременность и полноту финансирования учреждений, а также на исполнение уполномоченными органами возложенных на них обязанностей по предупреждению пожаров», - говорится в сообщении.

Ранее в соседней Башкирии произошел крупный пожар в доме престарелых. Пожар произошел в 03:00 ночи, а потушить его удалось в 06:00 утра. В ходе тушения пожара было обнаружено 11 погибших. На данный момент все обстоятельства произошедшего уточняются.

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