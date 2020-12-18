Сегодня вечером из ТЦ "Мега" в Казани эвакуировали посетителей: в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Сообщение о происшествии поступило сотрудникам МЧС в 17:37, на место выехали пожарные. Как сообщила администрация заведения, сигнализация сработала из-за пыли.

В происшествии никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Татарстана.

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