Сегодня вечером из ТЦ "Мега" в Казани эвакуировали посетителей: в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Сообщение о происшествии поступило сотрудникам МЧС в 17:37, на место выехали пожарные. Как сообщила администрация заведения, сигнализация сработала из-за пыли.
В происшествии никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Татарстана.
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Сигналы пищали, пожарные мчались...
На южке был форменный ад--
Никто ни в чем не виноват.