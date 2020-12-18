В пятницу рассказываем, у кого из знаков зодиака будет удачной следующая неделя, а также, что советуют звезды.

Овен

Овнов на следующей неделе звезды призывают к решительным действиям, а также не сомневаться в своей правоте. В середине недели их ожидает увлекательное путешествие, но им следует не забывать о семье и чаще звонить близким. Планы, которые они построят на воскресенье - реализуются.

Телец

Тельцов просят воздержаться от взаимных упреков при ссорах с близкими. Лучше всего, если они не будут раздражаться и суетиться ни на работе, ни дома. В выходные ожидается улучшение ситуации.

Близнецы

Близнецам нужно уделить внимание второй половинке, так как не исключено, что назревает конфликт. Ситуацию лучше не пускать на самотек, а проговорить волнующие вопросы. А вот на работе в конце недели стоит рискнуть.

Рак

В начале недели общение с детьми поможет Ракам отвлечься от неприятностей. К выходным представители знака поймут, что одной любовной эйфории для семейной жизни недостаточно. Для гармонии нужны усилия.

Лев

Звезды рекомендуют Львам не ругаться с близкими. В середине недели важно использовать все возможности для творческого раскрытия. Также Львы смогут смело нырять в водоворот чувств, но в конце недели нужно будет сосредоточиться на работе.

Дева

Девам советуют не критиковать окружающих людей, а вести приятные беседы. С середины недели усилится влияние родственников на жизнь. Лучший выход – устроить семейный праздник. В конце недели нужно заняться творчеством, а выходные провести с детьми.

Весы

Звезды предостерегают Весов от финансовых проблем и советуют не влезать в долги. В середине недели представителей знака ждут встречи и интересные поездки. Общение с людьми принесет Весам много полезного, ими будут восхищаться и прислушиваться к мнению. В выходные лучше уделить время семье.

Скорпион

Скорпионов ждет очень эмоциональная неделя. Им нужно делать все быстро и уверенно, в пятницу нужно избегать конфликтов. Представители знака могут много успеть, есть направят свою энергию в правильное русло.

Стрелец

В начале недели Стрельца советуют уделить больше внимания самоанализу. Среда-четверг – период, когда нужно раскрыть себя и творчески реализовать. А выходные лучше провести с семьей дома.

Козерог

На следующей неделе повезет авантюристам, Козерогам советуют заняться экстремальным спортом. На работе отличное время для карьерных изменений, так как любое решение будет верным. Также звезды напоминают, что нельзя забывать уделять внимание детям.

Водолей

В начале недели Водолеям следует подальше держаться от начальства. Трудный период нужно пережить, а вот с четверга ждут приятные перемены. В выходные не нужно расстраиваться, если что-то не получается – интуиция подскажет верное решение.

Рыбы

Рыбы отправятся в незабываемую поездку в начале недели. В середине недели звезды советуют не гнаться за сиюминутным успехом, совсем скоро представители знака преуспеют в неожиданной сфере. Выходные надо провести с друзьями.

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