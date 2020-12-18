Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 18 декабря

Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»

На предстоящем 18 декабря заседании Совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25%. В пользу данного решения выступает инфляционная динамика, ускорение которой происходит не только по причине временного интенсивного роста цен на определенные товары, в особенности на сахар и плодоовощную продукцию. Базовая инфляция - без учета влияния сахара, плодоовощной продукции, услуг ЖКХ и ряда других компонент – с мая по сентябрь с исключением сезонности ни разу существенно не опускалась ниже уровня 0,33% м/м или 4% в годовом эквиваленте (см. верхний график). В октябре-ноябре под влиянием ослабления рубля ежемесячный рост цен ускорился в 1,5 раза.

При выработке решения по ключевой ставке Банк России также будет обращать внимание на тот факт, что смягчение кредитных условий может произойти и в отсутствие снижения ключевой ставки, поскольку на темпы экономического роста и инфляцию оказывает влияние не столько размер ключевой ставки, сколько уровень рыночных ставок. Уровень рыночных ставок определяется безрисковым уровнем доходности - доходностью гособлигаций (ОФЗ) и премией за риск. При этом мы допускаем, что в ближайшее время обе этих составляющих могут снизиться.

Доходность ОФЗ во многом зависит от спроса зарубежных инвесторов, а те в свою очередь формируют свои инвестиционные решения в зависимости от уровня доходности долговых обязательств других сопоставимых развивающихся стран (Индии, Индонезии, Мексики). После продолжительного периода (август-ноябрь) колебаний в узком диапазоне, доходности бумаг развивающихся рынков в декабре снизились и приблизилась к уровню 5,0%. Российские гособлигации на фоне снижения внешних ставок и укрепления рубля вновь начинают представлять интерес для иностранных инвесторов, и в ближайшее время возможно снижение доходности по ОФЗ с текущих 5,25% до уровня 5,0% или ниже.

Премия за риск отчасти определяется текущими макроэкономическими условиями и ожиданиями их изменения. В условиях вероятного улучшения экономической динамики на фоне начала вакцинации, стабилизации недельной численности заболевших коронавирусом, роста мировых цен на ключевые товары российского экспорта, роста добычи нефти – может снизиться и эта премия.

Если снижение доходности ОФЗ и/или премии за риск произойдет, то это должно снизить процентные ставки для наиболее надежных заемщиков и по наименее рискованным кредитным продуктам (крупных корпоративных клиентов и негосударственной ипотеки), поддержать внутренний спрос и рост цен даже в условиях неизменного уровня ставок денежно-кредитной политики.

В 2021 г. мы не исключаем дальнейшего снижения ключевой ставки. Как это ни парадоксально, но резкий рост цен на сахар и плодоовощную продукцию в 2020 г. может способствовать снижению инфляции в 2021 г. История показывает, что периоды высокого роста розничных цен и их снижения сменяют друг друга. После роста цен на эти товары в 2016 г. на 16%, в 2017 г. наблюдалось снижение на 6%; рост цен на 9% в 2018 г. сменился падением на 5% в 2019 г. Поэтому рост в 2020 г. с большой вероятностью сменится падением в 2021 г. и будет занижать инфляцию в 2021 г. По нашим оценкам, инфляция с учетом этих разовых факторов в 2021 г. может сложиться ниже 3,6%. Однако утверждать с уверенностью, что в 2021 г. и темп базовой инфляции сложится ниже целевого уровня инфляции, нельзя. С одной стороны, наблюдаемое укрепление рубля замедлит рост цен на основную часть потребительской корзины, включая торгуемые продовольственные товары и продукты их переработки (пшеница, масло и др.), а также значительную часть непродовольственных товаров. С другой стороны, ускорению инфляционных процессов будет способствовать возврат реальных располагаемых доходов населения на траекторию медленного, но устойчивого роста. Однако если темпы базовой инфляции в самом деле уйдут ниже таргетируемого уровня и основные индикаторы финансового рынка (рыночные ставки, курс) будут демонстрировать стабильность, снижение ключевой ставки весьма вероятно.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.