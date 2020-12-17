В Казани девушка-водитель устроила массовое ДТП с пятью машинами и пострадавшим. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:15 16 декабря напротив дома №48 по Мавлютова. По предварительным данным, 26-летняя жительница города, двигаясь на автомобиле "Сузуки Свифт", не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где врезалась в припаркованную "Шкоду Рапид" и 44-летнего мужчину, который стоял рядом с машиной. После "Сузуки" "собрала" стоящие рядом "Ссанг Йонг", "Киа" и "Форд". Пешеход в результате аварии получил ушиб левого бедра, пояснили в ГИБДД.

Добавим, что всего за вчерашний день в Казани зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие, в пяти пострадали люди: четыре пешехода и водитель машины.

Читайте также:

В центре Казани сбили пешехода, водитель сбежал с места ДТП

Инспекторы ДПС спасли женщину, которая чуть не родила на дороге