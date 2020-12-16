Суд Казани вынес приговор участникам ОПГ, которые обвинялись в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Установлено, что в 2019 году была установлена организованная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо местных жителей совершали преступные действия без регистрации и лицензии», - говорится в сообщении.

При обысках в квартирах и офисах обвиняемых были найдены и изъяты оргтехника, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, бухгалтерия, наличные деньги, архив документов. В результате незаконной деятельности злоумышленники заработали более 10 млн рублей.

Суд вынес приговор организатору 3,5 лет лишения свободы условно, другим участникам от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно.

К другим новостям:

- Под Казанью в приюте гибнут щенки. В ситуацию вмешалась прокуратура.