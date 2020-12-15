Управлением Роспотребнадзора Татарстана были составлены протоколы об административном нарушении в отношении организатора – лейбла «Элвин Грей» за несоблюдение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 9 декабря на концерте Элвина Грея в КРК «Пирамида» не соблюдались меры по недопущению распространения коронавируса. А именно: не соблюдалась дистанция, зрители были без масок, организатор концерта не обеспечил просмотр концерта со зрительских мест. В зале не было возможности соблюдать дистанцию – кресла не были изолированы друг от друга», - говорится в сообщении.

Так, на юридические лица ООО «Музыкальный лейбл «Элвин Грей» и ООО «Карсар» были составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы в отношении организаторов концерта направлены в суд, материалы в отношении зала будут рассмотрены управлением в установленный срок.

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