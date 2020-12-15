В центре Казани изменилась схема движения. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

Так, на улице Профсоюзная установили светофоры. Также на пересечении улиц Тихомирнова с улицами Туфана Миннулина и Роща Фрунзе отменены левые повороты, там установлены соответствующие знаки. Теперь чтобы выехать на улицу Тихомирнова водителям нужно будет ехать по улицам Петербургская и Айдинова.

«При движении по улице Роща Фрунзе со стороны улицы Зеленая, желающим выехать на улицу Тихомирнова, необходимо использовать улицы Петербургская и Островского», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Казани просит водителей отнестись с пониманием к изменениям и следовать соответствующим знакам.

Напомним, не так давно через реку Ноксу открыли движение по мосту.