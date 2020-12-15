10 декабря в отдел полиции в Казани обратились родственники 83-летней местной жительницы. Они сообщили, что у пенсионерки хотели похитить крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Установлено, что в 9 вечера женщине позвонил неизвестный и представился ее внуком, и сообщил, что попал в ДТП, сбил человека. Далее трубку взял якобы следователь, он сообщил, что для освобождения внука, нужно заплатить миллион рублей. Женщина согласилась, но сказала, что у нее только 350 тысяч рублей. Звонивший согласился и сказал, что за деньгами приедет курьер», - говорится в сообщении.

Пенсионерка собрала все имеющиеся сбережения и передала таксисту. Через некоторое время он приехал обратно и отдал деньги женщине. Оказалось, ему поступила заявка забрать у пожилой женщины конверт с деньгами, позже звонивший попросил перевести эти деньги на банковский счет. Таксист заподозрил неизвестного в мошенничестве и вернул деньги женщине.

Пенсионерка созвонилась с внуком, тот ей сообщил, что не попадал в ДТП и никого не сбивал. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Устанавливаются причастные лица.

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