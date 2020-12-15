На утро 15 декабря в Татарстане зарегистрировано 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 17 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших пятеро детей до 18 лет, 14 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 28 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 19 человек от 50 до 60 лет, 20 человек в возрасте от 60 до 70 лет, восемь человек в возрасте от 70 до 80 лет и два человека старше 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 44 человека, далее идут Набережные Челны – 14 человек и Нижнекамский район – 7 человек.

Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 11 693 случая заражения коронавирусом, 10 251 пациент выздоровел, за сутки 92 человека.

Напомним, Роспотребнадзор Татарстана вновь обновил рекомендации в адрес общепита, в целях профилактики коронавируса. Что теперь не рекомендуется делать в кафе, барах и ресторанах.