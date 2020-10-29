«Башкортостан - Татарстан кричу, что яратам»: Элвин Грей выпустил новый танцевальный клип

Любимец татарской и башкирской публики Элвин Грей выпустил новый танцевальный клип на песню "По городам". В ней он поет о любви к республикам.

В клипе также приняли участие казанский блогер Булат Браво (он придумал концепцию клипа) и Aynur Booore - музыкальный продюсер и исполнитель. В целом клип напоминает видео из 90-х, как танцы девушек на фоне, так и одежда исполнителей.

В комментариях под постом в "Инстаграм" в профиле Элвина Грея подписчики радуются и поздравляют артиста с клипом, но есть и те, кому он не "зашел".

"Ожидала лучше"

"Слова хоть напишите ничего не понятно кроме Башкортостан Татарстана"

"Так себе, ожидала лучшего"

"Песенка норм!".