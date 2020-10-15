В Казани возбудили уголовное дело из-за слетевшего с рельсов трамвая

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" из-за слетевшего с рельсов трамвая: напомним, происшествие произошло 7 октября на улице Г. Тукая. Транспортное средство не смогло остановиться, в результате чего наехало на три столба и на три автомобиля. В аварии пострадал пассажир и водитель трамвая, которую госпитализировали в больницу.

Предположительно, авария произошла из-за неисправности трамвая: сам транспорт принадлежит МУП "Метроэлектротранс". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает управление СК РФ по Татарстану.

Напомним, что авария с трамваем в Казани произошла и сегодня, в ней пострадал человек.