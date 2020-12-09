В прямом эфире руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала вопрос о закрытии границ регионов из-за коронавируса. По ее словам на данный момент это делать нецелесообразно.

«Это имело значение в начале пандемии, когда мы ограничивали зараженных на территории одного субъекта. Сейчас, когда идет массовое распространение инфекции это делать не нужно. Опасаться, что закроют регионы не стоит. Но нужно учитывать, что в преддверии новогодних праздников во многих регионах включаются ограничительные меры и они разные, могут быть закрыты музеи, развлекательные комплексы или кафе», - рассказала Патяшина.

Спикер отметила, что перед тем, как отправлять куда-нибудь, нужно уточнить эпидобстановку, чтобы не испортить себе праздник.