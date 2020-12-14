На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о текущей эпидобстановке в регионе.

«За сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом сохраняется сезонный подъем ОРВИ и коронавируса, показатель заболеваемости выше аналогичного показателя ноября на 73%. В декабре мы наблюдаем снижение тяжелых форм коронавируса на 15% и снижение внебольничной пневмонии на 10%. Это произошло за счет перераспределения доли в сторону легких форм», - отметила Любовь Геннадьевна.

Также спикер отметила, что есть рост заболеваемости вирусом среди лиц старше 65 лет, так называемой группы риска. И призвала жителей региона сократить контакты с такими людьми, а пожилым людям посоветовала соблюдать режим самоизоляции и не посещать места массового скопления людей.

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- За прошлые сутки в Татарстане зарегистрировали 90 случаев заражения коронавирусом.