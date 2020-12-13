Сегодня на 78-ом году жизни скончался народный артист Татарстана, заслуженный артист России Айдар Хафизов. О смерти артиста сообщает пресс-служба Татарского государственного академического театр имени Г. Камала. Причина смерти артиста не раскрывается. При этом ранее у артиста выявили пневмонию, в последние дни он находился в реанимации, передает "Татар-информ".
Гражданская панихида состоится завтра в 13:00 на площади перед театром Камала.
Айдар Хафизов родился 20 мая 1943 года в селе Конь Пестречинского района Татарстана. После окончания Казанского театрального училища был принят на работу в Театр имени Г.Камала. В последующие годы работал режиссером народного театра ДК им. Ленина, администратором Кукольного театра, артистом Татгосфилармонии и Республиканского передвижного театра (ныне - театр имени Камала).
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