Сегодня на 78-ом году жизни скончался народный артист Татарстана, заслуженный артист России Айдар Хафизов. О смерти артиста сообщает пресс-служба Татарского государственного академического театр имени Г. Камала. Причина смерти артиста не раскрывается. При этом ранее у артиста выявили пневмонию, в последние дни он находился в реанимации, передает "Татар-информ".

Гражданская панихида состоится завтра в 13:00 на площади перед театром Камала.

Айдар Хафизов родился 20 мая 1943 го­да в се­ле Конь Пест­ре­чинс­ко­го ра­йо­на Татарстана. После окончания Казанского театрального училища был принят на работу в Театр имени Г.Камала. В последующие годы работал режиссером народного театра ДК им. Ленина, администратором Кукольного театра, артистом Татгосфилармонии и Республиканского передвижного театра (ныне - театр имени Камала).

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