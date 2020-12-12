С начала 2020 года в Татарстане больше всего выросли цены на подсолнечное масло, сахар и пшеничную муку. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства республики доложил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Наиль Залаков. Он также пояснил, в чем причина такого повышения.

По словам Залакова, рост оптовых цен на сахарный песок в этом году сильно заметен на фоне их резкого падения в 2019: тогда они упали до 20 рублей. В этом году максимальной ценой стало 44 рубля за килограмм сахара и сейчас цена снижается. Для того, чтобы не допустить дефицит сахара в РТ, будут увеличены площади для засева сахарной свеклой.

Цена на растительное масло связана с дефицитом сырья на внутреннем рынке в стране, отметил Залаков, а также подорожанием закупочным цен на маслосемена. В итоге средняя оптовая цена выросла до 80,7 рублей за килограмм без НДС. Правительство России с 2021 года увеличит вывозную пошлину на семена подсолнечника и рапса для того, чтобы стабилизировать ситуацию с ценообразованием.

Повышение цен на муку Залаков объяснил ростом закупочных цен на зерно - так, по пшенице третьего класса они выросли на 33%, на муку в итоге - на 23%. Для сдерживания цен на хлеб власти РТ в этом году выделили 207 миллионов в качестве субсидий хлебопекарным предприятиям для перекрытия убытков, возникающих из-за разницы между себестоимостью и ценой реализации.

Залаков назвал и продукты, которые в Татарстане дешевле, чем во многих регионах страны: это сливочное масло, сметана, молоко, сыры. Второе место РТ занимает по ценам на гречку, третье - на пшеничную муку и яйца, четвертое - по подсолнечному маслу, куриному мясу и моркови.

Читайте также:

Власти решили зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар

В Татарстане хотят запретить продажу разливного пива в жилых домах