Первая партия – 1000 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Татарстан 11 декабря. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

«Вакцинация не начиналась, мы готовы к этому, процессы отлажены, ждем прихода вакцины «Спутник V» сегодня. Она поступит практически во все районы. Только несколько районов с маленьким населением, будут ожидать второй партии», - отметил Владимир Жаворонков.

Также спикер уточнил, что с первой партии прививки поставят медикам, а со второй – группы риска (учителя, соцработники).

Напомним, сегодня в Татарстане зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом.