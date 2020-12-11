Зловония с полигона «Восточный» под Казанью скоро прекратятся. По крайней мере, там начали решать эту проблему. Об этом сообщает пресс-служба регоператора.
«Проблему неприятного запаха на полигоне решают с помощью тяжелой спецтехники. Продолжаются плановые работы по отсыпке минеральным грунтом и уплотнению откосов. Это позволяет избежать размыва, появления неприятного запаха, а также изолировать отходы от доступа птиц и грызунов», - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе напомнили, что в 2021 году на полигоне планируется строительство очистительных сооружений.
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комментарии
Все гадкие жидкости благополучно стекали в Ноксу и затем в Казанку?
Птицы и крысы пировали от души, разнося заразу?!
Как мы ещё живы остались...