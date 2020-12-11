У детей, заболевших COVID-19, обнаружены новые группы симптомов. Данные опубликованы в издании Express.

Симптомы выявили в Нью-Йоркском университете. Уточняется, что 83% исследованных детей с коронавирусом в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом заметили изменения на коже и слизистых покровах. Так, у маленьких пациентов опухали и краснели глаза, приобретали красный оттенок ладони и щеки. Также у детей наблюдали так называемый "клубничный язык" - он был опухший, бугристый и ярко-красный.

Ученые добавляют, что при сочетании COVID-19 и мультисистемного воспалительного синдрома также может произойти воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, болезнь может поразить пищеварительную систему и мозг.

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