Штаб Навального в Казани опубликовал новое расследование о полигоне, который травит местных жителей

Новое расследование штаба Навального в Казани посвящено полигону «Восточный», который в буквальном смысле слова отравляет жизнь жителям поселков Самосырово, Константиновка, Вознесенье и ряду других.

«Превышение концентрации диоксида азота, сероводорода, формальдегида и других газов фиксируют чуть ли не каждый день. При этом чиновники никак не комментируют нарушения, пытаясь скрыть выбросы», - говорится в тексте расследования.

Но власти каждый год обещают создать благоприятные условия населению и заводят разговор о будущем мусоросжигательном заводе. Но «воз и ныне там».

«Нужно найти виновных и решить проблему. Именно решить, а не сделать вид, что запах устранён, а через неделю случится так, что он вновь появится», - заключили активисты.

Напомним, не так давно активисты штаба Навального выпустили расследование, в котором рассказали о дорогой коллекции часов мэра Казани Ильсура Метшина.