На 11 декабря в Татарстане зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 33 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших двое детей до 18 лет, восемь человек в возрасте от 18 до 30 лет, 24 человека от 30 до 50 лет, 14 человек от 50 до 60 лет, 27 человек в возрасте от 60 до 70 лет, восемь человек от 70 до 80 лет, девять человек от 80 до 90 лет и двое старше 90 лет», - говорится в сообщении.

В Казани заболели вирусом 64 человека. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 11 323 случая заражения коронавирусом, 9922 человека выздоровели, 98 за сутки.