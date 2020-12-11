На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина ответила студентам, которые записали ролик о бесполезности масок.

«А что, появился какой-то ролик? Я соцсети не отслеживаю, прокомментировать не могу. Надеюсь, что это что-то толковое, если не очень, тогда может все-таки учебой заняться? В преддверии сессии», - отметила Любовь Геннадьевна.

Ранее ролик был опубликован в Инстаграм, там студенты в ироничной форме рассказали, как «правильно» соблюдать предписанные правила профилактики коронавируса.