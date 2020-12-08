В сети появилось видео студентов из Казани, в котором они высмеяли рекомендации ВОЗ по правильному ношению медицинской маски. Ранее эти же студенты обращались к Роспотребнадзору Татарстана с просьбой ввести «дистанционку». На что замруководителя управления Любовь Авдонина призвала студентов заниматься полезными вещами и «записать видео о том, как правильно носить маску, соблюдать дистанцию и как правильно мыть руки».

«Мы решили помочь студентам и рассказать о мерах профилактики более эффективных, чем дистанционное обучение. Не забудьте надеть маску, которую вам выдал университет, ведь именно ее однослойная ткань будет защищать вас от коронавируса 24/7», - с таких слов начинается ролик.

Далее студенты с иронией рассказывают, что придется испытать студенту, чтобы войти в учебный корпус.

«Перед входом нужно отстоять километровую очередь для измерения температуры», - рассказывают студенты.

Также они высмеяли правила Всемирной организации здравоохранения, которая диктует, как правильно носить маску, чтобы не заразиться. Постоянная дезинфекция рук, смена масок, не дотрагиваясь до них и остальные правила, которые никто не соблюдает.

«В конце учебного дня смело отправляйтесь в общественные места, ведь именно туда, по мнению Роспотребнадзора, бежит каждый студент, если у него есть свободное время. Не на работу, ее в общежитие, а именно в кафе и рестораны, чтобы заняться распространением коронавируса и потратить очередной миллион, который поступил на стипендиальную карту», - заключили авторы ролика.