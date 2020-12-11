Одаренный итальянец

Футбольная карьера это прежде всего борьба. Один сражается за место в стартовом составе суперклуба, другой борется с травмами, а некоторые игроки ведут яростную борьбу с самим собой, пытаясь одолеть внутренних демонов.

Марио Балотелли самый красноречивый пример проигранной борьбы за свою карьеру. Фантастически одаренный итальянец, обладающий всеми качествами топ форварда, но с огромными тараканами в голове.

Марио сейчас без клуба, а ведь ему всего тридцать. Он мог стать великим игроком, но не смог преодолеть свои комплексы, инфантильность и самодурство.

Корни проблем

Стоит признать, что выходки Марио имеют под собой основу. В детстве у парня были тяжелые дни. Его родители, выходцы из Ганы, без тени сомнения передали маленького Марио в приемную семью. Там у малыша обнаружили болезнь желудка, долго лечили.

Ему жизнь была наполнена психологическими и социальными проблемами. Затем к ним добавился новый бич - бытовой расизм. Хотя приемные родители Бало были обеспеченными людьми, это не спасало от издевательств сверстников. Единственной отдушиной для Марио стал футбол.

Проблемы в Англии

Большие проблемы начались у Бало в "МанСити". Он помог клубу оформить чемпионство впервые за долгие годы. В этом сезоне у "горожан" шансов на титул ничтожно мало. 1хбет оценивает их как 12.40. Недавно популярный портал Prognozy-bk.ru выложил обзор бк 1хбет. Наряду с плюсами конторы, эксперты довольно прохладно отзывались о "зеркалах" бк, поэтому бетторам, прежде чем 1xbet зеркало скачать лучше предварительно посмотреть и изучить обзор букмекера.

После триумфа у Марио снесло крышу. Он словно состязался в безумных приключениях и сумасшедших выходках:

- кидал острые дротики в игроков "молодежки" "МанСити";

- нападал на журналистов;

- дурачился в официальных играх и на тренировках;

- чуть не сжег свой дом фейерверком.

Рядом не оказалось надежного друга, который бы остановил Марио. В итоге футбол отошел на пятое место, Бало шалил и катился по наклонной вниз. Такой талант оказался бездарно слит.