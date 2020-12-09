Аномальные для начала декабря морозы в Татарстане продолжаются. Так, в ближайшие сутки синоптики прогнозируют до -29 градусов.

10 декабря, в четверг, ожидается -8…-14 градусов днем, местами до -19 градусов, ночью при прояснениях до -22…-29 градусов.

11 декабря, в пятницу, днем ожидается -9…-14 градусов, ночью при прояснениях до -27 градусов, без осадков, на дорогах гололедица.

12 декабря, в субботу, днем будет -8…-13 градусов, ночью при прояснениях до -25 градусов, без осадков, на дорогах гололедица.