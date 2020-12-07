Правительственная комиссия рассмотрит проект изменений в налоговый кодекс. Планируется упростить получение вычетов НДФЛ.

Как пишут «Известия», если проект будет принят, что жителям нужно будет только оставить заявление, которое автоматически формируется в личном кабинете налогоплательщика. Необходимости документально подтверждать свои права на выплаты исчезнет.

Инициатива действительно может облегчить жизнь россиян. Однако зачастую цифровые изменения не сразу работают должным образом и влекут за собой неразбериху, особенно в первое время.