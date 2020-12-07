Минстрой России направит на индивидуальные программы развития отстающим регионам 5,2 млрд рублей. Деньги будут использованы до 2022 года на замену лифтов, обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры и прочее.

Как пишут «Известия», в список отстающих регионов попали Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области.

Допфинансирование будет направлено на обновление аварийных элементов. При этом, по мнению экспертов, полностью проблему с изношенностью жилфонда не удастся.