6 декабря в Спасском районе от отравления угарным газом погиб 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Как рассказала мама мальчика, баню они затопили в 12:00 и периодически подтапливалась. Ребенок ушел мыться один, спустя 15 минут родители нашли его без сознания. Скорее всего, он угорел и потерял сознание – задвижка дымохода была открыта», - говорится в сообщении.

Следов насильственной смерти нет, на данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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