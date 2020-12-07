В Казани на пересечении улиц Фучика – Ломжинская изменится движение из-за строительства линии метро. Об этом сообщает отдел ГИБДД города.

«На пересечении улиц Фучика – Ломжинская между домами №94 и 133 по улице Фучика ликвидирован пешеходный переход. Для того чтобы перейти дорогу, нужно следовать знакам», - говорится в сообщении.

Жителей просят быть внимательными и следовать требованиям установленных технических средств организации дорожного движения.

К другим новостям:

- В Казани задержали пьяного водителя.