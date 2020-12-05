По состоянию на утро 5 декабря в Татарстане зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Их всех заболевших 16 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заразившихся пятеро детей до 18 лет, 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 31 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 22 человека в возрасте от 50 до 60 лет, 9 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 6 человек в возрасте от 70 до 80 лет, два человека старше 80 и один человек старше 90 лет.

В Казани зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в Татарстане выявлено 10 775 случаев вируса, 9418 человек выздоровели, 58 за минувшие сутки.

Напомним, в Минздраве Татарстана рассказали, кому в первую очередь поставят прививки от коронавируса.