По данным пресс-службы Минздрава России, ртутные градусники подорожали в связи с повышенным спросом в условиях пандемии, а также отказом от производства дешевых градусников.

Как пишут «РИА Новости», дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Так как Россия участвует в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть.

Также было отмечено, что за месяц в России рост цен на лекарства составил 1,09%, а термометры подорожали на 7,6% по сравнению с сентябрем.

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