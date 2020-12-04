Сложный вопрос встанет перед россиянами перед тем, как поставить прививку от коронавируса. На брифинге по ситуации с распространением коронавируса, старте вакцинации и лекарственном обеспечении Татьяна Голикова заявила, что после прививки нельзя пить алкоголь 42 дня. Придется выбирать или трезвый Новый год или коронавирус со всеми вытекающими последствиями.

«Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя», - сказала Голикова.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется на следующей неделе.

Напомним, в Татарстане 31 декабря объявили нерабочим днем.