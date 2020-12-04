В выходные в Казани ожидается морозная погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана. При этом ветер будет слабый, на дорогах гололед.

Так, 5 декабря, в субботу, днем ожидается температура не выше -11…-17 градусов, ночью -17…-23 градуса, при прояснении до -29 градусов. Такие же прогнозы дает Гидрометцентр и на воскресенье, 6 декабря.

По предварительному прогнозу в начале следующей недели морозная погода сохранится, осадков не ожидается. 7 и 8 декабря днем температура достигнет -15 градусов, ночью при прояснениях -27 градусов, на дорогах сохранится гололедица.

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